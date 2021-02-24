الفجيرة وكلباء.. ديربي الهدف الواحد

فيصل النقبي (الفجيرة)

تحفل لقاءات ديربي الفجيرة واتحاد كلباء بالإثارة الشديدة حتى الدقيقة الأخيرة، ودائماً ما تنتهي اللقاءات بينهما بفارق هدف واحد يتيم، وهو ما حدث بكل اللقاءات السابقة، ففي آخر ثلاثة لقاءات انتهى الديربي بهدف نظيف لمصلحة النمور، اثنان منهما باستاد كلباء وواحدة باستاد الفجيرة.

لعب الفريقان مرتين في الموسم الملغى، وجاءت النتيجة متطابقة بهدف في الذهاب وهدف بالإياب حملا توقيع التوجولي بينيل مالابا هداف اتحاد كلباء، فيما التقى الفريقان مرة وحيدة بذهاب الدوري هذا الموسم، وانتهى اللقاء كذلك لمصلحة النمور بهدف للسويسري ديفيد مارياني، فهل يستمر ديربي الهدف الواحد باللقاء الرابع على التوالي، أم تكون للفريقين كلمة أخرى؟