فوز الوصل والظفرة في دوري السلة

علي معالي (دبي)

فاز فريقا الوصل والظفرة في افتتاح الدور التكميلي لتحديد المراكز من الخامس، وحتى الثامن في بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، وتفوق الوصل على الوحدة بنتيجة «94-84»، والظفرة على بني ياس بنتيجة «72-68».

في المباراة الأولى، عرف فهود زعبيل، كيفية حصد انتصاره الصعب على الوحدة، بتحقيق الأفضلية بنتائج الأرباع الأول والثاني والرابع، بواقع «27-21 و28-23 و20-18»، في المقابل اكتفى الوحدة بالتقدم في الربع الثالث فقط بفارق 3 نقاط فقط «22-19»، التي لم تكن كافيه له في العودة بنتيجة المباراة.

وفي اللقاء الثاني، ضمن الظفرة تحقيق انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والثاني، بواقع «23-16 و20-12»، وتفوق بني ياس في العودة بالربعين الثالث والرابع، بواقع «14-11 و26-18»، ولكن فارق النقاط الكبير للظفرة في أول ربعين جعل الأمور صعبة على السماوي.