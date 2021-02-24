علي معالي (دبي)
فاز فريقا الوصل والظفرة في افتتاح الدور التكميلي لتحديد المراكز من الخامس، وحتى الثامن في بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، وتفوق الوصل على الوحدة بنتيجة «94-84»، والظفرة على بني ياس بنتيجة «72-68».
في المباراة الأولى، عرف فهود زعبيل، كيفية حصد انتصاره الصعب على الوحدة، بتحقيق الأفضلية بنتائج الأرباع الأول والثاني والرابع، بواقع «27-21 و28-23 و20-18»، في المقابل اكتفى الوحدة بالتقدم في الربع الثالث فقط بفارق 3 نقاط فقط «22-19»، التي لم تكن كافيه له في العودة بنتيجة المباراة.
وفي اللقاء الثاني، ضمن الظفرة تحقيق انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والثاني، بواقع «23-16 و20-12»، وتفوق بني ياس في العودة بالربعين الثالث والرابع، بواقع «14-11 و26-18»، ولكن فارق النقاط الكبير للظفرة في أول ربعين جعل الأمور صعبة على السماوي.