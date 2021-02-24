أذكياء أفريقيا يتنافسون في «عربية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

تفتتح مساء اليوم بطولة العرب وأفريقيا للشطرنج للذكور والإناث أونلاين، بمشاركة ما يزيد عن 2000 لاعب ولاعبة من جميع الفئات السنية يمثلون 50 دولة عربية وأفريقية، وتستمر لمدة 3 أيام، وتجمع البطولة اللاعبين العرب مع اللاعبين الأفارقة تحت مظلة واحدة للمرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، وبرنارد وانجالا نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، وسامي خضر سفاريني رئيس اللجنة الفنية للبطولة، ويرأس لجنة الحكام بالبطولة الحكم الدولي الاماراتي فيصل محمد عبد الله، ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الافريقي مراقباً عاماً للبطولة، وعمر نعمان آل علي رئيساً للجنة الإعلامية، ورزان الشعيبي منسقاً عاماً للبطولة.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن البطولة تعد باكورة نشاط الاتحاد العربي لعام 2021، وتجمع بين اللاعبين العرب والأفارقة رغم ظروف جائحة كورونا التي تجتاح العالم، وحرصنا أن تكون بداية بطولات العام الجديد بحدث استثنائي.