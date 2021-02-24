الرمادي: علينا تصحيح الأوضاع بجمع النقاط

رضا سليم (دبي)

قال أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان، إن استعدادات فريقه لمواجهة بني ياس بعد غدٍ الجمعة في الجولة الـ18 لدوري الخليج العربي طبيعية، من خلال التدريبات اليومية، وتابع: نأمل أن يعود «البرتقالي» لحالته الطبيعية، لأن الفريق في المباريات الأخيرة لم يكن بالحالة المتوقعة، ونسعى لإعادة الفريق لقوته ونحقق نتيجة إيجابية.

وأضاف الرمادي: الفريق مقبل على مباريات مهمة وأمامنا 9 مباريات علينا فيها العمل على تصحيح الأوضاع لجمع أكبر عدد من النقاط، فالتعامل مع المباريات المقبلة بطريقة البحث عن النقاط للوصول إلى هدفنا في النهاية.

وأوضح أن تشكيلة الفريق الحالية أفضل من الدور الأول، وتؤدي في المباريات بشكل أفضل، لكن النتائج غير موفقة على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجامبي أبوبكر تراولي من اللاعبين الجيدين، ولكنه مثل كل اللاعبين يمر بمرحلة تراجع، ونأمل أن يستعيد مستواه في الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق في حاجة إلى جهوده وجهود جميع اللاعبين.