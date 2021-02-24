العنبري: التركيز والتفوق الذهني يحسم القمة

علي معالي (الشارقة)

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن مباراة الجمعة أمام الجزيرة تحظى بأهمية كبيرة ليس فقط لجماهير الفريقين فقط، بل لكل من يتابع الدوري، مشيراً إلى أن موقع الفريقين في الصدارة يجعلها مباراة ذات مواصفات وأهمية خاصة.

قال العنبري في مؤتمر صحفي: الجزيرة من الفرق القوية في جميع خطوطه، وبالتالي علينا الحذر والتوزان بين الدفاع والهجوم، خصوصاً وأن الجزيرة هو الأفضل في الاستحواذ وسرعة الوصول لمرمى المنافس من خلال الإمكانيات العالية للاعبيه.

وقال: المباراة كتاب مفتوح أمام الفريقين، وهو ما يعني أنها ستكون قوية ولها أهميتها رغم صعوبتها للفريقين، مؤكداً أن الفريق صاحب التركيز الذهني سيكون صاحب الغلبة والقادر على حسم المباراة لمصلحته في النهاية.