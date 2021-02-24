كايو زاناردي: هدفنا تعويض النتائج السلبية أمام شباب الأهلي

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أهمية ظهور فريقه بشكل جيد أمام شباب الأهلي، لتعويض سلسلة من النتائج السلبية مؤخراً للفريق، لكنه قلل من تأثير الخسارة الأخيرة أمام شباب الأهلي بالتحديد في كأس الخليج، حيث قال: المسابقة مختلفة، فالدوري له حسابات أخرى وصعوبة اللقاء تكمن في قوة المنافس، وعودته لمستواه الفني تحت قيادة المدرب الوطني مهدي علي.

وأضاف: نعلم أن المهمة لن تكون سهلة، لكن ثقتي باللاعبين وقدراتهم ورغبتهم كبيرة في تغيير الصورة السلبية، التي ظهروا عليها في الفترة الأخيرة والخسارة في مباراتي النصر والوحدة، والتي لا تعكس التطور الحاصل على مستوى الفريق بالدور الثاني.