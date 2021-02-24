مهدي علي: حظوظ شباب الأهلي في الدوري صعبة

دبي (الاتحاد)

اعترف مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن حظوظ فريقه في الفوز بالدوري صعبة في الوقت الراهن، وأن المهمة تتمثل في الحصول على نتائج إيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول الترتيب، ومواصلة القتال في كل مباراة.

وعن مواجهة فريق خورفكان الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ18 لدوري الخليج العربي قال: نعود من جديد للدوري والمشاركة في مبارياته بعد ثلاثة أيام من مواجهة نصف نهائي الكأس، وبالتأكيد كل المباريات أصبحت مهمة، ولا بد من التركيز في المواجهة المقبلة وتقديم كل ما لدينا للخروج بنتيجة إيجابية، كما نعمل للمحافظة على تصاعد نسق الأداء للفريق.

وأضاف: خورفكان فريق متطور قدم مستويات جيدة، ويستحق الاحترام، وهو ما يجعلنا مطالبين باللعب بتركيز عال وجدية كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وفيما يتعلق بصفوف الفريق كشف مهدي علي أن قائمة الإصابات تضم عزيز جانيف ووليد حسين وأحمد خليل وعموري، بينما بقية اللاعبين موجودون مع الفريق، وهم رهن إشارة الجهاز الفني.