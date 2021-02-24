بينيت بطل مرحلة «مسبار الأمل» في طواف الإمارات



رأس الخيمة (الاتحاد)

توج الأيرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي بلقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت، ، في إمارة رأس الخيمة مروراً بأم القيوين.

وانطلق السباق من جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة ومر بإمارة أم القيوين وعدد من المعالم على طول الطريق، مثل دريم لاند وجزيرة السينية ومتحف أم القيوين الوطني وقرية الحمراء وأبراج جلفار ومانجروف رأس الخيمة وقلعة ضاية ومتحف رأس الخيمة.

وانتزع سام بينيت لقب المرحلة «مسبار الأمل» بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 204 كلم في 4 ساعات و51 دقيقة و51 ثانية، وسط منافسة قوية في الكيلومترات الأخيرة للمرحلة من أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم المشاركين في النسخة الحالية للطواف وفي مقدمتهم الهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما الذي جاء في المركز الثاني والأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي في المركز الثالث والإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي في المركز الرابع واحتل الإيطالي ماتيو موشيتي من فريق تريك سيجافريدو الأميركي المركز الخامس.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 بصدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 12 ساعة و50 دقيقة و21 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 43 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس فيما حل البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1.03 دقيقة عن بوجاتشر، وجاء الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما بالمركز الرابع بفارق 1.43 دقيقة عن المركز الأول.

كما احتفظ بوجاتشر الذي اقترب من التتويج بلقب طواف الإمارات على القميص الأحمر في نهاية المرحلة الرابعة بالقميص الأحمر لمتصدر الطواف بالزمن برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل فيما خطف منه الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات وانتزع توني جالوبين دراج فريق «أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي»، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي بعد أن رفع رصيده في المركز الأول بـ17 نقطة متقدماً على جواو ألميدا الذي حل ثانياً بـ16 نقطة ثم ديفيد ديكر ثالثا بـ11 نقطة.

شهد المرحلة ومراسم التتويج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف عبدالله البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي وعبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان» وعايد عدوان المدير العام لساعات بريتلينج الشرق الأوسط والعقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة، ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل والكابتن طيار هاشم الهامشي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، وخالد المرزوقي ممثل شركة أدنوك وعلي النعيمي ممثل شركة اتصالات واحمد الأحمد ممثل بلدية رأس الخيمة.

ووجه عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي الشكر إلى جميع القائمين على مرحلة رأس الخيمة ورجال الشرطة لدورهم الحيوي في كل المراحل والمتطوعين الذين يقدمون جهداً كبيراً خاصة أن عملهم لا يقتصر فقط على هذه المرحلة بل ممتد إلى مرحلة الفجيرة جبل جيس وهو جهد مضاعف لهم وقال: «مرحلة رأس الخيمة أبهرت الجميع ليس فقط لأنها تمر بمناطق سياحية ومعالم تاريخية عريقة لهذه المنطقة بل لأنها أيضا مرحلة «مسبار الأمل» ذلك الإنجاز التاريخي الذي حققته دولتنا في الفضاء الخارجي ورغم أن مرحلة جزيرة المرجان هي الأطول بالنسبة لمراحل السباق إلا أنها ممتعة لجميع الدراجين والانطباعات كانت مبهرة».

وأعرب الأيرلندي سام بينت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي عن سعادته بفوزه بالمرحلة الرابعة من الطواف، وقال: «شعور جيد بالنسبة لي كونه أول فوز هذا العام وكان السباق قوياً في الأمتار الأخيرة خاصة أن الفارق ثوان على الصدارة».

وأضاف: «كنت متوتراً قبل السباق لأنني كنت أحاول أن أنهى المرحلة في الصدارة وأول سباق سرعة، وقمت مع زملائي في الفريق بعمل كبير واخترت الجانب الأيمن لأنه كان أقصر الطرق لكنني عدت مجدداً إلى الناحية اليسرى ووجدت نفسي قادراً على مواصلة السير في المقدمة وسعادتي كبيرة كونه الفوز الخمسين لي في مسيرتي الاحترافية».

وقال السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات: كان يومًا طويلًا جدًا في السباق وأعتقد أننا جميعًا شعرنا بعواقب المرحلة الثالثة والرابعة كانت أكثر استرخاءً، ولكن السباق كان سريعاً عند خط النهاية ولازالت الفرصة أمامنا في المرحلة الخامسة والتي ستكون صعبة للغاية، وأتمنى أن ننجح في تقديم مستوى جيد وسط دراجين منافسين لنا.