دياز: النصر لم يصل للصورة المثالية

معتصم عبدالله (دبي)

قطع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بعدم وصول فريقه إلى «الصورة المثالية» المطلوبة رغم نتائجه الإيجابية في آخر مباراتين على صعيد الدوري أمام عجمان ونصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة 3-0، وقال: «رغم النتائج الإيجابية وظهور الفريق بشكل جيد في آخر مباراتين لا يزال لدينا أخطاء نعمل على تصحيحها، ونتطلع للاستمرار بذات الإيقاع العالي وتقديم الأفضل».

وأضاف: «الجيد في كرة القدم استمرار التحدي في كل مباراة، طوينا صفحة النتائج الماضية، ومن المهم أن نلعب مباراة حتا بجدية أكبر وعلينا احترام المنافس كونه لا يوجد فريق صغير، ونعي أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وحول تعليقه على عودة المهاجم تيجالي للتسجيل في المباراة الماضية، أوضح «تيجالي مهاجم مخضرم يعرف الطريق جيداً نحو الشباك، وكل لاعب قد يمر بفترة غير جيدة خاصة على صعيد المهاجمين، وسعينا تعزيز ثقة اللاعب بنفسه أسوة ببقية اللاعبين، وأعتقد أنه تجاوز تلك المرحلة ليؤكد على عودته بقوة أكبر».