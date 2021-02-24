الجزيرة يتحدى بالطريقة الثابتة وخبرات لاعبيه

مصطفى الديب (أبوظبي)

نقل الجزيرة تدريباته من ملعب فندق قصر الإمارات إلى ملعب النادي الرئيسي، استعداداً للقاء الشارقة المرتقب مساء «الجمعة»، وخاض الفريق التدريبات بالقوة الضاربة، حيث لا توجد أي غيابات في صفوف فخر أبوظبي.

ويعول الجهاز الفني كثيراً على خبرة نجومه الكبار لحسم القمة والانفراد بصدارة البطولة، على رأسهم الثنائي علي مبخوت وعلي خصيف.

وتحدث الهولندي مارسيل كايزر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث قال: نعرف جيداً أهمية المباراة وقيمتها وحساسية موقف الفريقين، لذلك نسعى للفوز بكل قوة من أجل حسم الصدارة لصالحنا.

وأضاف: نحن نلعب بأسلوب واحد منذ بداية الدوري ولن نغيره لأي سبب، لاسيما وأنه لا يعقل أن تغير طريقة لعب أو تشكيلة بعد الجولة الثامنة عشرة من البطولة، حيث سيؤثر ذلك على انسجام الفريق.

وأكد مدرب فخر أبوظبي أن وضع الشارقة تعرضه لخسارة نصف نهائي الكأس لا يهم فريقه، وكل ما يعنيه هو التركيز على الاستعدادات وكيفية التعامل مع المنافس، مؤكداً أن «الملك» تفوق على الجزيرة في الدور الأول وكان الأفضل من واقع النتيجة، ونحن الآن على موعد مع مباراة مفصلية جديدة سنقاتل لحسمها.

من جهته، أكد الصربي ميلوس مدافع «فخر أبوظبي» أن الأهداف التي سكنت مرمى فريقه في الفترة الأخيرة، لم يكن سببها سوء الدفاع ولكن السبب الرئيسي فيها هو اندفاع الجميع للهجوم، في ظل تأخر الفريق؛ كون أن الجزيرة دوماً يسعى إلى الفوز والتعويض.

وشدد على أن فريقه لن يغير من طريقة لعبة أو استراتيجيته الدفاعية، لاسيما وأن المنافسين هم من يغيرون طرقهم لمجابهم قوة الجزيرة، وشدد على أن جميع اللاعبين تعاهدوا على القتال وحصد النقاط والانفراد بالصدارة.