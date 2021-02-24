إيسايلا: مباراة الكأس أصبحت من الماضي وهدفنا الفوز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس صعوبة مواجهة فريقه أمام عجمان «الجمعة» في الجولة الثامنة عشرة لدوري الخليج العربي. وقال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نعم المواجهة ستكون صعبة، كونها بعد أسبوع صعب وقاسٍ، لعب فيه الفريق مباراتين أمام الجزيرة في الدوري وشباب الأهلي في الكأس، وشدد على أن لاعبيه يعانون الإرهاق الزائد، لكنهم قادرون على خوض اللقاء بقوة، مشدداً على أن خسارة نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي أصبحت من الماضي، والجميع في بني ياس حالياً يفكر في المستقبل، وحصد نقاط عجمان لمواصلة المسيرة الناجحة في الدوري.

وأكد أن الفريق يعاني عدداً من الغيابات بسبب الطرد في مباراتي الجزيرة والكأس، وسوف يتم التعامل معها بشكل واقعي، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك البديل المناسب دائماً.