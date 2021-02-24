3 مباريات في افتتاح الجولة 18 لدوري الخليج العربي

مراد المصري (دبي)

تنطلق الخميس الجولة الـ 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بثلاث مواجهات قوية يتصدرها لقاء الوصل والوحدة على ملعب زعبيل، والظفرة مع العين على استاد حمدان بن زايد، والفجيرة واتحاد كلباء على استاد الفجيرة.

وتعد هذه الجولة مفصلية في تحديد ملامح المنافسة سواء على اللقب أو المربع الذهبي أو حتى في صراع الهبوط، حيث تستكمل الجمعة بقمة تجمع الشارقة حامل اللقب مع الجزيرة، وهما اللذان يتصدران الترتيب، فيما يلتقي بني ياس مع عجمان، والنصر مع حتا، وشباب الأهلي وخورفكان.

وتنطلق المباريات يوم غدٍ، بمواجهة الوصل والوحدة التي تعد من أكثر المباريات إثارة في دورينا، ودائماً ما تحفل بالأهداف والندية، علماً أن الفريقين يتساويان حالياً برصيد 27 نقطة بالمركزين السابع والثامن، فيما يتطلع الظفرة للعودة إلى درب الانتصارات، وإن كان ذلك أمام العين المنتشي مؤخراً بفوزين أعاداه إلى درب المنافسة.

ويتطلع الظفرة لحسم مسألة التواجد في المناطق الدافئة بامتلاكه حالياً 17 نقطة بالمركز العاشر، ويتواجد «الزعيم» بالمركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وستكون المتعة حاضرة في ديربي «الساحل الشرقي» بين الفجيرة واتحاد كلباء، حيث يأمل «الذئاب» بالابتعاد عن مناطق الخطر، ويمتلك 10 نقاط بالمركز الثاني عشر، فيما يحتل «النمور» المركز التاسع برصيد 23 نقطة.