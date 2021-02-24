6 ملم تنقذ «الحكام» من شكوى بني ياس

مراد المصري (دبي)

أكد علي الطريفي مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، وخالد الدوخي المدير للجنة الحكام، صحة القرارات التي اتخذها الطاقم التحكيمي لمباراة بني ياس وشباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتحديداً القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي.

وجاء ذلك في جلسة الإحاطة الإعلامية التي تم عقدها مع وسائل الإعلام ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، حيث تم تأكيد إلغاء الهدف الذي سجله بني ياس بداعي تسلل لاعبه، حيث أظهرت الكاميرات وتقنية الفيديو في احتساب التسلل، كون سهيل النوبي كان متقدماً على آخر مدافع من «الفرسان» بفارق 6 ملم.

كما تم تأكيد طرد لاعب بني ياس جواو فيكتور، من خلال صحة الإنذارين الذين حصل عليهما، مع وجود حالة قبل الإنذار الثاني كانت تستدعي خروجه بالبطاقة الحمراء قبل ذلك، وأكد مدير إدارة الحكام على صحة طرد خميس الحمادي بالبطاقة الحمراء المباشرة، لاستخدامه القوة الزائدة.

كما أكد الطريفي والدوخي على صحة قرار عدم احتساب ركلة جزاء لبني ياس، بعد سقوط لاعبه خمينيز داخل المنطقة، كون المسك لم يؤثر على الحالة، وهي الحالة التي كشف الطريفي أنه تم تأكيد صحة قرار الحكم فيها من قبل 6 محاضرين دوليين من 3 قارات مختلفة.

وشدد الطريفي، أن لعبة كرة القدم لن تخلو أبداً من الأخطاء، لكن عملية تحليل الأخطاء يجب أن تتم وفق آليات واضحة واحترام تقدير الحكم، خصوصاً في عمليات وجود اليد على اللاعب، مستشهداً بالهدف الذي حسم به بايرن ميونيخ لقب كأس العالم للأندية، موضحاً أن الهدف في المباراة النهائية كان خاطئاً لوجود لمسة يد غير محتسبة.