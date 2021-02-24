«الشياطين».. عُقدة «البافاري» !

عمرو عبيد (القاهرة)

أسقط بايرن ميونيخ منافسه لاتسيو على أرضه برباعية قاسية في ذهاب دور الـ16 من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، وضمن «البافاري» التأهل إلى ربع النهائي، بعدما برهن على الفوارق الضخمة، ليس بينه وبين «النسور» فقط، بل ربما أغلب الفرق الإيطالية خلال الحقبة الحالية، التي اختلفت كثيراً عن فترات سابقة، لم يكن «البايرن» قادراً على فعل ذلك مع ممثلي «سيري آ»، لأن تاريخ المواجهات القارية يشير إلى تقارب كبير في النتائج، إذ فاز «عملاق ميونيخ» 19 مرة خلال مواجهات الخصوم الطليان، مقابل 18 هزيمة، و9 تعادلات، عبر 46 مباراة، وبرباعيته الأخيرة، رفع بايرن رصيده التهديفي إلى 73 هدفاً، مقابل 61 للفرق الإيطالية.

وعبر 60 عاماً، لم تتوقف المواجهات بين «البافاري» وأبطال إيطاليا، وبدت الندية ظاهرة بينه وبين إنتر ميلان، بعد تبادل الفوز في 3 مباريات لكل منهما، والتعادل في مواجهة واحدة، لكن انتصار «الأفاعي» الأكثر قسوة، جاء في نهائي «الشامبيونزليج» لموسم 2009/2010، بهدفين نظيفين لكتيبة مورينيو، لكن العقدة الإيطالية الحقيقية للمارد الألماني، تمثلت في كبير مدينة ميلانو الآخر، ميلان، الذي يملك تاريخاً باهراً في مواجهاته أمام بايرن.

«الشياطين» لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط أمام «البافاري»، عبر 10 مواجهات جمعت بينهما منذ عام 1967، ولم تكن الهزيمة مؤثرة آنذاك في تأهل «الروسونيري» إلى نهائي دوري الأبطال والفوز بلقبه في موسم 1989/1990، وتمكن ميلان من الفوز 6 مرات على غريمه، مقابل 3 تعادلات، وفي كل مواجهة إقصائية، كان التأهل لصالح العملاق الإيطالي، بل إن «البايرن» كان تميمة الحظ في طريق ميلان نحو التتويج بـ4 ألقاب قارية، بينها ثلاثية دوري الأبطال، وكأس أبطال الكؤوس 1967/1968 في أولى مواجهات الكبيرين عبر التاريخ.

وفي إياب دور الـ16 من دوري الأبطال لموسم 2005/2006، تلقى «البايرن» هزيمته الأثقل على الإطلاق أمام الفرق الإيطالية، عندما سحقه «الشياطين» بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد التعادل ذهاباً بنتيجة 1/1، وجاءت البداية صاعقة برأس فيليبو إنزاجي بعد 8 دقائق فقط، قبل أن يزيد شيفشينكو النتيجة إلى هدفين برأسه أيضاً، وعندما حاول «البافاري» العودة بهدف قرب نهاية الشوط الأول، سجل إنزاجي الهدف الثالث بخطأ دفاعي ألماني فادح، قبل أن ينهي البرازيلي كاكا الرباعية بهدف رائع قبل مرور ساعة واحدة من عمر المباراة.