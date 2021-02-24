رايولا: 6 أندية قادرة على دفع «مهر هالاند»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير إن هناك 10 أندية فقط حول العالم، يمكنها التعاقد مع موكله الشاب النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، منها 4 أندية في إنجلترا وحدها. وأضاف في حديث لشبكة «بي بي سي» إن قيمة هالاند السوقية ارتفعت ارتفاعاً رهيباً، بسبب ما يملكه من قدرات وإمكانيات فنية عالية وقدرة غير عادية على تسجيل الأهداف، وكذلك بسبب صغر سنه.

وتابع رايولا قائلاً: من البديهي أن ينظر العالم كله إلى هالاند على أنه أحد نجوم المستقبل الجدد، لأن ما يفعله في هذه السن الصغيرة فريد من نوعه ما يجعله أحد نجوم هذا العقد الجديد من الألفية الثالثة، لأننا ما زلنا في بقايا مرحلة النجوم الكبار مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، الذين ينشطون حتى الآن في الملاعب، ولهذا فإن العالم كله ينتظر بشغف الجيل الجديد من النجوم.

ورغم كثرة الأندية التي ترغب في شراء هالاند، فإن 6 منها فقط الذين يستطيعون تحمل نفقات شرائه، ومنحه الراتب الذي يريده، على حد قول رايولا الذي لم يكشف عن هذه الأندية الستة بالاسم ولكنه اكتفى بالقول إن 4 منها في إنجلترا وحدها. وعلق قائلاً: كما هو الحال في اللعبات الأخرى، فإن أولئك الذين يديرون الأندية يتمنون بالطبع توقيع أفضل اللاعبين في هذه اللعبة كرة القدم.

جدير بالذكر أن هالاند عندما سئل عما إذا كان يعتبر نفسه قائداً وزعيماً في غرفة ملابس فريق بروسيا دورتموند وملعبه «سيجنيال إدونا بارك»، رد قائلاً: نعم يمكنكم أن تقولوا ذلك!