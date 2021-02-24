طائرة «السماوي» تحلق بالرحلة 13 أمام «الإمبراطور»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد فريق نادي بني ياس جدارته بصدارة دوري الرجال للكرة الطائرة لموسم 2020- 2021 بتحقيقه الفوز الـ13 في مشواره على حساب ضيفه الوصل 3-0، في افتتاح مباريات الجولة 15، ولم يجد «السماوي» صعوبات كبيرة في الفوز على «الإمبراطور» بنتيجة أشواط 25- 18، 25- 19، 25- 13، ليرفع رصيده 39 نقطة متمسكاً بصدارة الترتيب.

وواصل بدوره النصر «الوصيف» نتائجه الإيجابية معززاً موقفه في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفوزه على ضيفه عجمان 3- صفر ضمن الجولة ذاتها، وحسم شباب الأهلي المواجهة المثيرة أمام ضيفه العين 3-2، وأنهى العين الشوط الأول بأفضلية التقدم 25- 23، قبل أن يعود الفرسان بالتقدم 25- 20 في الشوطين الثاني والثالث، ومالت كفة الأفضلية في الرابع للضيوف بنتيجة 25- 17، ليحسم شباب الأهلي الشوط الخامس بنتيجة 3-2.

وفي بقية المباريات تمسك حتا بمركزه الرابع في الترتيب بالفوز على الوحدة بنتيجة 3-1 بالأشواط «25- 17، 23- 25، 25- 21، 25- 22»، ليرفع الإعصار رصيده إلى 27 نقطة مقابل 7 للوحدة صاحب المركز قبل الأخير، فيما استعاد الجزيرة ذاكرة الفوز بالتفوق على ضيفه الظفرة صاحب المركز قبل الأخير بنتيجة 3-1.