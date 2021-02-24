دينيلسون بيريرا.. بداية بلا نهاية!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)



عاش البرازيلي دينيلسون بيريرا مهاجم الظفرة سيناريو مكرراً لتجربته مع الفيصلي السعودي، من حيث الفترة الزمنية أو حصاد اللاعب مع الناديين، أو حتى خروجه من القائمة من نصف موسم واحد، وإن اختلفت الأسباب ما بين التجربتين، لكن الثابت أن اللاعب غير محظوظ في الدوريات الخليجية، ببقائه لنصف موسم في الحالتين.

وما زال بيريرا «25 سنة» يواصل تدريباته مع فريق الظفرة بشكل يومي، حيث لم يلجأ النادي أو اللاعب لإجراء مخالصة وإنهاء إعارته من نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي، والذي يمثل نهاية العلاقة رسمياً بين الطرفين، وهو ما لم يكن متوقعاً حتى قبل أيام قليلة من نهاية الانتقالات الشتوية الأخيرة، والتي فرضت فيها عودة السنغالي ماكيتي ديوب إلى الفارس مغادرة دينيلسون، الذي كان مرشحاً للاستمرار مع الفريق.

وخاض دينيلسون مع الفيصلي السعودي 12 مباراة في الدوري وسجل له 6 أهداف، وهو نفس عدد المباريات الذي لعبه بقميص الظفرة في دوري الخليج العربي، لكنه سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف، بينما خاض مع «الفارس» في جميع البطولات المحلية 15 مباراة ومثلما سجل في الدوري، قاد الفريق إلى عبور دور الـ16 في كأس رئيس الدولة بإحرازه الهدف الوحيد في مرمى الجزيرة، كما أحرز أول أهدافه مع الظفرة في مرمى شباب الأهلي بالجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

وبعيداً عن تجربته الأولى في الدوري السعودي، فإن بيريرا الذي كانت استراتيجية الظفرة تعتمد على توظيفه في مركز المهاجم الثاني خلف بيدرو كوندي، قبل ظهور ديوب في المشهد، لم يكن محظوظاً هذا الموسم بخوض التجربة حتى نهاية إعارته، أو بعدم خوضه مباريات فيما تبقى من الموسم، ليظل بعيداً عن الملاعب، لكن راتبه الذي يبلغ 600 ألف يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت لم يتأثر، بل زادت قيمته السوقية مع نهاية ديسمبر الماضي 700 ألف يورو.