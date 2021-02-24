«الإقصائيات» تدشن «دولية» فزاع للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت أمس الأول بملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، النسخة السابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2021»، بمشاركة 11 دولة هي: سلوفاكيا، الجزائر، فرنسا، الهند، إيران، كازاخستان، رومانيا، روسيا، تركيا، أوكرانيا، إضافة إلى الإمارات مستضيفة الحدث وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي.

ودشن اليوم الأول مسابقات «الإقصائيات» للتأهل لمنافسات الأمس، والتي أسفرت عن حصول الفرنسي جيوم على المركز الأول في مسابقة القوس المفتوح المنعكف رجال 70 متر«بـ 620 نقطة تلاه في المركز الثاني السلوفاكي ايفاف 612 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الهندي سينج بـ 607 نقطة.

وفي مسابقة القوس المنعكف سيدات 70 متر حلقت الإيرانية زهرة نعمتي بالمركز الأول»620 نقطة«، تلتها في المركز الثاني التركية ايرقلو بـ 596 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب مواطنتها سونجول بـ 566 نقطة.

وفي مسابقة القوس المركب المفتوح سيدات 50 متر حلت الروسية ستبانيدا في المركز الأول بـ 684 نقطة، تلتها في المركز الثاني التركية أوزنور»673 نقطة«، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفرنسية جولي بحصولها على 668 نقطة.

وشهدت مسابقة W1 رجال وسيدات تنافساً قوياً، حيث كان المركز الأول من نصيب بهاتين»تركيا«برصيد 654 نقطة، بينما كان المركز الثاني من نصيب آيدين»تركيا أيضا«برصيد 649، فيما حل في المركز الثالث دنيس»روسيا«بـ 614 نقطة.

من ناحية أخرى، يتواجد في البطولة أتمنيكو سيرجي»41 عاماً«بطل أوكرانيا البارالمبي الحائز على فضية دورة الألعاب البارالمبية»سيدني 2000«في البطولة، معرباً عن سعادته بالظهور للمرة الثانية في بطولة فزاع للقوس والسهم، التي تعتبر من البطولات المهمة في خريطة»أصحاب الهمم«.

وقال: إن نسخة دبي تعد بكل المقاييس اختباراً حقيقياً لي من أجل خوض تحدي»بارالمبية طوكيو«، بعد أن حجزت مقعدي في الحدث المرتقب الذي سيكون محط أنظار العالم.

وأشار البطل البارالمبي إلى أنه ظل يتدرب في منزله لمدة عام كامل بسبب» جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم، والتي كان لها تأثيرها على رياضة «أصحاب الهمم»، متطلعاً أن يحقق الهدف المرسوم في التحدي المقبل.