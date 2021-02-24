«يد الشارقة» علامة كاملة في الدوري بـ 660 دقيقة

رضا سليم (دبي)

حافظ فريق الشارقة على فارق النقاط بينه وشباب الأهلي في صدارة دوري أقوياء اليد بعد الجولة الثانية عشر والأولى في الدور الثاني، بالفوز على الوصل 34-22 في صالة الإمبراطور، انتهى شوطها الأول بتقدم الملك الشرقاوي 18-12، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما حقق شباب الأهلي الفوز على بني ياس 29-20 في صالة السماوي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفرسان 14-8 ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 28 نقطة، وظل الفارق بينه والقمة 5 نقاط.

ويواصل الملك الشرقاوي انتصاراته على مدار 660 دقيقة في 11 مباراة متتالية دون خسارة أو تعادل وهو سير في اتجاه البطولة، خاصة أن مواجهة شباب الأهلي في الجولة الرابعة عشر 6 مارس ستحدد ملامح الدرع في قلعة الملك، وفي حالة فوزه سيوسع الفارق إلى 8 نقاط قبل 7 مباريات من خط النهاية.

في الوقت الذي يدخل فريقا مليحة والعين ضمن حسابات القمة، خاصة أن مليحة يطارد الفرسان بفارق نقطة، والزعيم يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الجزيرة، وفي حالة فوزه سيكون في دائرة المطاردة.

وأسفرت بقية المباريات عن فوز النصر على الوحدة 34-29 بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 20-16، وتفوق مليحة على دبا الحصن بنتيجة 29-25 في صالة مليحة، انتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-12، وفي المباراة الخامسة تفوق الجزيرة على الظفرة بنتيجة 34-29، وانتهى الشوط الأول بتقدم فخر أبوظبي 14-9.

ويتصدر الشارقة القمة بعد الجولة 12 برصيد 33 نقطة، وشباب الأهلي الثاني 28 نقطة ومليحة الثالث برصيد 27 نقطة، والعين الرابع برصيد 24 نقطة، والوصل الخامس برصيد 23 نقطة، والنصر السادس 22 نقطة والجزيرة السابع 16 نقطة، ودبا الحصن الثامن 15 نقطة، والوحدة التاسع 14 نقطة، والظفرة العاشر 13 نقطة، وبني ياس الأخير 13 نقطة.