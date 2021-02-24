«براق» يبحث عن لقب تحدي آل مكتوم في ميدان

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ميدان مساء الغد حفل كرنفال كأس دبي العالمي الأخير، الذي يتألف من 6 أشواط متضمنة الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم للخيول العربية، وسباقي دبي ميلينيوم ستيكس وند الشبا تروفي.

يسعي «براق» بطل الجولة الأولى من التحدي وصاحب الوصافة في الجولة الثانية، للفوز بالجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة (2000 متر – رملي) وحجز مكان له في سباق كحيلة كلاسيك ليلة كأس دبي العالمي، وهناك «بندر» بطل نسخة العام الماضي من السباق وصاحب التصنيف العالي، فيما سيواجه «الوجل» الاختبار الحقيقي كأحد الخيول التي يتوقع أن تشارك في كحيلة كلاسيك.

ويدافع «إسبوليني» بطل نسخة 2019 من سباق ند الشبا تروفي، في الشوط الرابع لمسافة 2810 أمتار – عشبي، والذي يسعي لمنح جودلفين فوزه الخامس على التوالي باللقب، لكنه يواجه خيول قوية من بينها «فولكانيك سكاي»، و«جلوبال هيت».

ويسعي «بدوينز ستوري» الذي افتتح العام الجاري بفوز قوي، لاقتناص لقب سباق دبي ميلينيوم ستيكس (ج3) لمسافة 2000 متر في الشوط الخامس على العشب، إلى جانب «دريم كاسل» وينضم إليهما «رويال مارين» و«ستار سفاري» وكلها لجودلفين.

وتتصدر خيول جودلفين «دبي ميراج» والمهرة «ستانينج بيوتي» بإشراف سعيد بن سرور جائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر - هانديكاب، فيما يدفع شارلي أبلبي بحامل لقب زعبيل تيرف «يا حياتي» والوصيف في ذلك السباق «برايت ميلودي».

ويجتذب تحدي ميدان كلاسيك «قوائم» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر 6 خيول أبرزها «ماستر أوف ذا سيز» الفائز في سباقين بمضمار نيوماركت أحدهما بالفئة الثانية، بالإضافة لـ«نافال كراون» الثالث في 2000 جينيز الإمارات، وهناك «ما يهاب».

ويختتم الحفل بتحدي ميدان «قوائم» لمسافة 1400 متر، ويشارك «ويل أوف ويزدوم» بطل ميدان كلاسيك العام الماضي، ويواجه «فليتينج برينس» الثالث في دبي سبرينت، و«لايت اند دارك» الذي اختتم العام الماضي بفوز قوي في بريطانيا.



الترشيحات

1- براق، بندر، الوجل

2-"دبي ميراج، ستانينج بيوتي، يا حياتي

3- ماستر أوف ذا سيز، نافال كراون، ما يهاب

4- إسبوليني، فولكانيك سكاي، جلوبال هيت

5- بدوينز ستوري، دريم كاسل، رويال مارين

6- ويل أوف ويزدوم، فليتينج برينس، دبي سبرينت