فارس يقود أبوظبي للفوز الثالث في كأس البولو

دبي (الاتحاد)

قاد فارس اليبهوني فريق أبوظبي للفوز الثالث على التوالي، والذي جاء على حساب فريق زيدان بنتيجة 8-6 في بطولة دبي ايفزا الذهبية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للفروسية والبولو، ليتصدر مجموعته ويتأهل للدور نصف النهائي، ويواجه الفائز من مباراة بنجاش والإمارات، فيما يلتقي غنتوت مع الفائز من الحبتور والذئاب.

ونجح أبوظبي في تحويل الخسارة إلى فوز بعدما افتتح جيرونيمو ديل كاريل نجم فريق زيدان أهداف المباراة ثم تعادل جونزالو لأبوظبي، وأنهى زيدان الشوط الأول بتقدمه بهدفين مقابل هدف، وواصل الفريق تقدمه في الشوطين الثاني والثالث بثلاثة أهداف مقابل هدفين والشوط الرابع بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، إلا أن فريق أبوظبي قلب الموازين في الشوط الخامس وأحرز أربعة أهداف تباعاً، بينما أحرز فريق زيدان هدفاً واحداً لتنتهي المباراة بفوز أبوظبي 8-6، وسجل كل من فارس اليبهوني وجونزالو ديلتور 3 أهداف.

وفي المباراة الثانية تخطى فريق ذئاب دبي كافو عقبة فريق الإمارات بنتيجة 12-4، ولم يقدم فريق الإمارات المستوى بادر المتألق حبتور الحبتور بإحراز أول أهداف المباراة ثم أدرك فريق الإمارات التعادل عن طريق لوكاس، وتعادل الفريقان في نهاية الشوط الثاني بهدفين لكل منهما، ويشهد الشوط الثالث أداء قوياً ولافتاً لفريق ذئاب دبي كافو يسفر عن ثلاثة أهداف فيما أحرز الإمارات هدفاً واحداً.

ويواصل فريق ذئاب دبي كافو هجماته في الشوط الرابع وينجح في إضافة 4 أهداف، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف، بينما يضيف فريق الإمارات هدفه الرابع والأخير، ويواصل فريق ذئاب دبي تسجيل أهدافه من جديد برباعية وينهي اللقاء 12-4.