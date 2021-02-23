نجم الجولف تايجر وودز في المستشفى بعد حادث سير

قالت شرطة لوس أنجلوس، الثلاثاء، إن نجم الجولف تايجر وودز نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث سيارة.

وبحسب بيان للشرطة، فإن وودز، البالغ من العمر 45 عاما، تعرض لحادث مروري فردي، وأصيبت سيارته «بأضرار بالغة».

وأشار البيان إلى أنه «بعد انتشاله من بين الحطام، نقل وودز إلى مستشفى محلي بواسطة سيارة إسعاف».

وبدأت شرطة لوس أنجلوس التحقيق في الحادث.

ولم يكشف، بشكل فوري، عن أي تفاصيل تخص الإصابات التي تعرض لها وودز الفائز بـ15 لقبا في البطولات الكبرى للجولف.