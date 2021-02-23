10 حكام لإدارة «دولية» دبي للجواد العربي

رضا سليم (دبي)

أجرت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، قرعة الحكام للنسخة الثامنة عشرة، التي ستقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس المقبل، بقاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، بمصاحبة معرض دبي الدولي للخيل، الذي يعد من أهم المعارض في الوطن العربي في مجال الفروسية. حضر مراسم القرعة قصي عبيدالله مدير البطولة، وعادل الفلاسي المنسق العام للحدث، وأسفرت القرعة عن اختيار 10 حكام، هم الإيطاليان جان ماركو إرانيو كريستيان مسكيني والفرنسيان إيرك جير وريتشد بل ستروم والبولندي تومس ترجنسيتكي والهولندي جايزن ريزل هولندا والألمانية ميخائللا ويدز، والبرازيلي موريلو كامر والمصري عبدالرؤوف عباس والأميركي تيري هومز.