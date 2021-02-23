«الانضباط» تغرم النصر 9 آلاف درهم

دبي (الاتحاد)

وجهت لجنة الانضباط في اجتماعها، أمس، عقوبة لفت النظر لنادي النصر لتأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب لمدة ثلاث دقائق قبل الشوط الثاني للمباراة، وفرضت غرامة مالية على النادي ذاته بمبلغ قدره تسعة آلاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة، كما نظرت اللجنة في الإحالة المقدمة من لجنة الحكام المتعلقة بالتصريحات الإعلامية التي أدلى بها أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، ووجهت له اللجنة عقوبة لفت النظر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف درهم لتصريحاته وتغريداته المسيئة للجنة الحكام ولحكم المباراة في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. كما اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة الوصل واتحاد كلباء في مسابقة دوري الخليج العربي، وقررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الطرد لموسى محمد عبدالرحمن مدير فريق اتحاد كلباء، كما قررت اللجنة إيقاف علي حسن لاعب اتحاد كلباء مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثون ألف درهم للتلفظ على الحكم، وفرضت غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها ثلاثون ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة الواحدة، كما غرمت نادي الوصل مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف درهم لحصول لاعبيه على 7 ‬بطاقات ‬في ‬المباراة ‬الواحدة‬، ‬وذلك ‬في ‬مسابقة ‬دوري ‬الخليج ‬العربي ‬تحت ‬21 ‬عاماً.