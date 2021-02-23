«معرفة دبي» تعتمد أكاديمية بناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أكاديمية IFBB لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي ضمن هيئاتها التعليمية الخاصة المعترف بها في دبي، وبذلك خطت أكاديمية الاتحاد الدولي في دبي خطوة مهمة في مجالها الأكاديمي كأكاديمية متخصصة في صقل وتدريب وتأهيل المدربين والمتخصصين في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وباعتماد هيئة المعرفة الأكاديمية كمركز تعليمي متخصص، أصبحت كل شهادات الخريجين الصادرة من قبل الاتحاد الدولي والمعترف بها في 202 دولة على مستوى العالم موثقة ومعتمدة أيضاً من قبل هيئة المعرفة في دبي، مما يزيد من قيمتها. وأشاد العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية بالخطوة، واعتبرها إضافة جديدة للأكاديمية التي أصبحت واحدة من أهم مراكز صقل وتدريب المدربين والمختصين ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد أن الأكاديمية تحظى أيضاً باعتماد عديد من المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة داخل وخارج الدولة، منها اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الرياضة والسلام، واللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، ومنظمة الجامعات الرياضية، والرابطة العالمية للاتحادات الرياضية.