راشد الظاهري يفوز بفئة الميني في «كارتينج أدريا»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح نجم الكارتينج الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري موسم السباق الجديد لعام 2021 بفوز جديد، في بطولة كأس العالم للكارتينج، ليكرر نفس انتصاره الذي حققه عام 2019 عن فئة الميني، حاملاً ألوان فريق بارولين، وخاض الظاهري التحدي أمام أكثر من 100 سائق يمثلون 50 جنسية قادمين من جميع أنحاء العالم، حيث كانت المنافسة شرسة، في حين اصطف جميع المتنافسين الموهوبين عن فئة أوك - جونيور في سباق كأس أبطال ال دبليو اس كي.

وخلال السباق أظهر راشد تفوقه وتقدمه منذ البداية، محققاً مسافة لا بأس بها عن أقرب منافسيه. متصدراً السباق ومحافظاً على ثباته في تصفيات السباق الأول، مما أدى إلى تعبيد الطريق أمامه لفرض سيطرته، مما أعطى راشد بداية قوية، محققاً المركز الأول لبدء سباق التصفيات الأولى.