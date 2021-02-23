«الوادا» عربية بـ «مبادرة إماراتية»

دبي (الاتحاد)

نجحت المبادرة الوطنية التي اقترحتها اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، في ترجمة «المدونة العالمية» لمكافحة المنشطات، وإضافتها للموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «الوادا»، وذلك في خطوة لتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً.

وأصبح بمقدور اللجان الوطنية في الدول العربية والقطاعات الرياضية والرياضيين بشكل فردي حالياً، الاطلاع على قوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باللغة العربية، بعد أن كانت في الفترة السابقة تقتصر على لغات أخرى، لكن اللجنة الوطنية الإماراتية قدمت مبادرة استباقية نجحت من خلالها في ترجمة «المدونة العالمية» إلى لغة «الضاد».

وأكدت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، أن المبادرة الإماراتية تأتي تعزيزاً لمكانة اللغة العربية في المجتمع.