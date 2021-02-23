البياوي: حسم «الديربي» هدف الفجيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد ناصيف البياوي مدرب الفجيرة ثقته التامة في جميع اللاعبين بالتشكيلة لتحقيق الفوز في «الديربي» أمام اتحاد كلباء.

وقال: «ديربي» صعب أمام فريق متطور مثل اتحاد كلباء لديه طريقة مميزة في اللعب، وتابعت له مباريات عدة، وثقتي في اللاعبين كبيرة لتحقيق الفوز، وأتمنى أن ننجح في الاستفادة من كل الفرص التي تتاح لنا خلال اللقاء، وعدم استقبال أي أهداف من أي فرصة للمنافس.

وحول موقف الفرنسي رشيد عثمان، قال البياوي: غياب رشيد بسبب الإصابة قد يطول للجولة المقبلة، ونحن من جانبنا نسعى لتأهليه ليكون جاهزاً في أقرب وقت.