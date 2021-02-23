قويض: المرتدات «سلاح» الظفرة أمام العين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف السوري محمد قويض مدرب الظفرة عن أن فريقه سيعتمد أسلوباً دفاعياً ويعتمد على الهجمات المرتدة أمام العين الخميس المقبل بالجولة 18 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المنافس صاحب اسم كبير وهيبة وصحوة في الجولات الأخيرة من المسابقة لكنه لن ينافس على لقب البطولة بل على المراكز الأربعة الأولى.

وقال قويض اليوم في المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراتنا بالجولة الماضية أمام الشارقة أكدت أن الظفرة لديه ما يقدمه، نسعى لجمع النقاط بالجولات المقبلة حتى نكون في مركز آمن بجدول الترتيب، وأتمني أن نكون في يومنا في هذه المباراة.

وأضاف: الفريق جاهز للمباراة على الرغم من غياب عدد من العناصر مثل مسلم فايز وإبراهيم سعيد وإدريس الأمين وأحمد يسلم، لأن وضعنا أفضل عناصرياً مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف: مهما كانت ظروفه، فإن العين يبقي هو العين، وفوزه على الشارقة والفجيرة في الجولتين الأخيرتين أكد صحوة الفريق إلا أنه بات منافساً على المراكز الأربعة وأستبعد أن ينافس على الدرع.