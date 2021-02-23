داسيلفا: اتحاد كلباء يسعى لتجميع النقاط

فيصل النقبي (كلباء)

شدد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء على أن اللقاء مع الفجيرة له سمة خاصة باعتبار أنه «ديربي» بين الفريقين المتجاورين، وهو من اللقاءات المهمة، وقال: نسعى لتحقيق الفوز وكسب نقاط المباراة كاملة.

وأضاف: نهدف إلى الاستمرار في تجميع أكبر عدد من النقاط في الدوري لأن ذلك هو هدفنا في الفترة الأخيرة، رغم التعادل مع الوصل بالجولة الماضية ولدينا إيمان تام بقدراتنا وقدرات لاعبينا، وعلينا أن نؤدي بقوة أمام الفجيرة وأي فريق آخر.

وحول الغيابات، قال: لا توجد هناك أية غيابات باستثناء منصور البلوشي للإصابة واستعدنا خدمات الحارس جمال عبدالله وجاهزون لكل ما يتعلق بالمباراة.