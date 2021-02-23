رازوفتيش: مواجهة الوصل «لحظة مفصلية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، مباراة فريقه أمام الوصل الخميس المقبل، بالجولة 18 من دوري الخليج العربي، بالمهمة جداً لـ«العنابي» وأنها «لحظة مفصلية» من الدوري، معتبراً أن الفوز يجعل فريقه يتحسن في جدول الترتيب، وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرات وإمكانيات لاعبيه وفي قدرتهم على تحقيق الفوز رغم أن المنافس يضم مجموعة رائعة من اللاعبين وأصبح يؤدي بشكل جميل بعد التغيير الفني الذي حدث فيه.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة: لا أتوقع مواجهة مفتوحة بين الفريقين أعرف جيداً طريقة لعب الوصل وتحفظه الكبير في خط الوسط، ونحن ستكون لنا طريقتنا التي تمكننا من العودة بالنقاط الثلاث، لا يوجد لدينا أي غيابات وجميع اللاعبين موجودون في التدريبات، وحضرنا جيداً لتقديم مباراة كبيرة وتتويج ما نقدمه فيها بالفوز، سنرى من هو الأكثر جاهزية والأحق بالتواجد في التشكيلة للدفع به في هذه المباراة.