بوجاتشر يكسب مرحلة العين ويعزز الصدارة في طواف الإمارات

العين (الاتحاد)

توج السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بلقب المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت، في مدينة العين، وانتزع لقب المرحلة «ستراتا»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 166 كلم في 3 ساعات و58 دقيقة و35 ثانية، ليحصد انتصاراً غالياً لفريق الإمارات ويحافظ للفريق على صدارة الطواف الذي يشهد مشاركة نخبة الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم.

وجاء فوز بوجاتشر نجم فريق الإمارات بعد منافسة قوية مع البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس، وحامل لقب النسخة الماضية 2020، الذي احتل المركز الثاني في المرحلة، إذ انحصرت المنافسة بين الثنائي خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل حفيت، والتي تعتبر أصعب مراحل الطواف على الإطلاق، بعدما انفردا بالمقدمة في الأربعة كيلومترات الأخيرة من السباق، قبل أن يتمكن بوجاتشر من الضغط على منافسه وخطف المركز الأول في الـ 200 متر الأخيرة.

وحل في المركز الثالث الكولومبي سيرجيو جارسيا دراج فريق إي إف إيديوكيشين بفارق 48 ثانية عن صاحب المركز الأول، فيما احتل الرابع الألماني إيمانويل بوشمان دراج فريق بورا، وخامساً البلجيكي هارم فان هاوك دراج فريق لوتو سودال.

وبفوزه بلقب المرحلة الثالثة حافظ بوجاتشر على صدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 7 ساعات و58 دقيقة و30 ثانية، ليوسع الفارق إلى 43 ثانية مع أقرب ملاحقيه، البريطاني آدم ياتس الذي نجح في خطف وصافة الترتيب العام من البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق 1.03 دقيقة عن بوغاتشار، بينما قفز إلى المركز الثالث الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما.

وحصد بوجاتشر بطل طواف فرنسا 2020 والذي أصبح المرشح الأول للقب طواف الإمارات على 3 قمصان من أربعة في نهاية المرحلة الثالثة بعدما حافظ على القميص الأحمر لمتصدر الطواف، وخطف القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط من جواو ألميدا، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق 22 نقطة عن ألميدا، فيما تراجع الإيطالي فيليبو غانا دراج فريق إينيوس للمركز الثالث برصيد 21 نقطة.

كما حافظ بوجاتشر على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، وخلفه جواو ألميدا، وثالثاً الأمريكي نيلسون بوليس، فيما حافظ ألميدا على القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

شهد مراسم التتويج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي خليفة القمزي مدير عام بلدية العين، وإسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لستراتا، النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، والكابتن طيار هاشم الهامشي من طيران أبوظبي.

من جهته أكد بوجاتشر أن الفريق نجح في الحفاظ على صدارة الطواف، مشيراً إلى أنه مطالب بالتركيز ومواصلة بذل جهد أكبر كون الطواف لم ينته بعد ويتبقى منه 4 مراحل رغم فارق التوقيت الجيد مع أبرز الملاحقين.

وقال في تصريحاته عقب التتويج في العين: «أردنا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك، لقد كان يوماً صعباً للغاية، وشعرت بنوع من التوتر في بعض الأوقات نتيجة المستويات المختلفة للمرحلة، لكن الفريق قام بعمل رائع بشكل عام، ونجح زملائي الدراجين في تحديد السرعة وكل ما كان على الفريق القيام به هو الرد على هجومين خلال مرحلة الصعود لجبل حفيت».

وأضاف:«أشعر بسعادة غامرة بالفوز، وأسعى إلى مواصلة الأداء الجيد، ويجب علينا التركيز لأن المراحل الأربع المتبقية يمكن أن يحدث فيها أي شيء».

وكانت المرحلة الثالثة قد انطلقت من أمام ستراتا للتصنيع بالقرب من مطار العين الدولي، مروراً بالعديد من المعالم الأماكن السياحية التي تميز مدينة العين، أبرزها حديقة الحيوانات، واستاد هزاع بن زايد، وجامعة العين القطارة، الهيلي، قصر المويجعي، واحة العين، والمبرزة الخضراء، حتى وصل السباق إلى أصعب التحديات بمرحلة الصعود إلى جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت، إذ تعد تلك المرحلة الأصعب على الإطلاق في الطواف، وتحسم إلى حد كبير النتيجة النهائية للطواف.