«الفيفا» يُشيد بجهود اتحاد الكرة

دبي (الاتحاد)

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بجهود واحترافية اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد في تطوير اللعبة من خلال وضع استراتيجية شاملة لكل القطاعات الإدارية والفنية والتسويقية والإعلامية، وكذلك التعاون والتنسيق المستمر مع الاتحاد الدولي حول كل البرامج، والمبادرات التي تخدم لعبة كرة القدم.

جاء ذلك، خلال خطاب تلقاه اتحاد الكرة من الفيفا أشاد خلاله بالتعامل المثالي لاتحاد كرة القدم مع جائحة كورونا، حيث يعتبر من الاتحادات الرائدة التي تعاملت مع الجائحة، وتسخير البيئة المناسبة لمنتسبي كرة القدم لممارسة التدريبات، ولعب المباريات في مختلف البطولات عبر توفير بروتوكول صحي عالي الجودة، وإجراءات سلسلة تضمن سلامة الجميع.

وأشاد «‬الفيفا» ‬بالتنظيم ‬المثالي ‬والنموذجي ‬لمباراتي ‬الدور ‬نصف ‬النهائي ‬لبطولة ‬كأس ‬صاحب ‬السمو ‬رئيس ‬الدولة ‬والفعاليات ‬والمبادرات ‬التي ‬قام ‬بها ‬فريق ‬العمل ‬المشرف ‬على ‬البطولة، ‬خاصة ‬مبادرة ‬وضع ‬الشاشات ‬العملاقة ‬في ‬الملعب، ‬وإتاحة ‬الفرصة ‬للجماهير ‬بالتفاعل ‬مع ‬أحداث ‬المباراة ‬، ‬وأن ‬هذه ‬المبادرة ‬الفريدة ‬من ‬نوعها ‬في ‬ملاعب ‬المنطقة ‬تسهم ‬في ‬دمج ‬مشاعر المشجعين، ‬وإبراز ‬عشقهم ‬لفرقهم ‬وهم ‬في ‬المنزل.

وأكد الاتحاد الدولي وقوفه الدائم مع الاتحاد الإماراتي ودعمه لكل الأفكار والمبادرات التي تشجع على بث روح الحماس بين اللاعبين والجماهير.

من جهته تقدم محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة بالشكر التقدير إلى رعاة الاتحاد الرسميين اتصالات وطيران الاتحاد و ‏ADQ ‬القابضة ‬على ‬دعمهم ‬ورعايتهم ‬لبطولة كأس رئيس الدولة‬، ‬مشيداً ‬بالدور ‬الكبير ‬الذي ‬لعبته ‬قنواتنا ‬الرياضية ‬أبوظبي ‬ودبي ‬والشارقة ‬في ‬نقل ‬مباراتي نصف النهائي ‬بشكل ‬رائع ‬وجميل.