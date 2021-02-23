مبادرات اتحاد الكرة تُجمل المشهد بـ 80 مليون مشاهدة

دبي (الاتحاد)

جسدت مشاركة تيجالي مهاجم النصر احتفاليته بهدف فريقه الثالث أمام منافسه الشارقة مع أفراد أسرته، عبر الشاشة الملحقة باستاد راشد الذي احتضن المباراة، نجاح مبادرات اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في تنظيم البطولة الأغلى، بعدما وفر الاتحاد شاشات عملاقة في ملعبي نصف النهائي لإظهار تفاعل المشجعين مع أحداث المباراة، في ظل غياب الحضور الجماهيري في المدرجات، نظراً للظروف الاستثنائية، وتطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع.

وتشهد كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الحالي 2020- 2021 العديد من المبادرات المبتكرة على مدار مراحل المسابقة، بداية بدخول الكرة الرسمية للمباريات عبر طائرة «الدرون»، واحتفالات «الألعاب النارية» بعد تسجيل الأهداف.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تجاوباً كبيراً من الجماهير مع مباراتي الدور نصف النهائي للكأس الأغلى، وحقق وسم «كأس رئيس الدولة» أكثر من 80 مليون مشاهدة حول العالم، بعدما تواجد في المركز الثاني في قائمة «ترند الإمارات».