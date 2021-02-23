كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز في ضيافة أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق غدا فعاليات النسخة العاشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، وينظمها اتحاد الفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، و«لونجين» راعية دوري الإمارات لقفز الحواجز للعام التاسع على التوالي.

وتجري فعاليات البطولة على مدى أربعة أيام، بدأت بالإجراءات البيطرية للخيول المشاركة، وتقام منافساتها من الأربعاء وحتى الجمعة، وتتألف من ست منافسات من فئة الثلاث نجوم، ويبلغ إجمالي جوائزها 219.500 يورو، وتختتم بمنافسة كأس البطولة من جولتين، وجوائزها 95 ألف يورو.

ويتزامن مع الحدث الرئيس، بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة من ثلاثة أشواط، ويبلغ مجموع جوائزها 65 ألف درهم، ومنافستان دوليتان للفرسان من فئة الناشئين «الجونيورز»، وجوائزهما 30 ألف درهم، ومثلهما للفرسان من فئة الأشبال بجوائز مجموعها 25 ألف درهم.

ويستضيف نادي أبوظبي للفروسية، للمرة الثانية على التوالي، فعاليات ومنافسات البطولة من فئة الثلاث نجوم على ميدانه الرملي، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها البطولة بتصنيف 3 نجوم، بسبب جائحة كورونا وتعقيدات حركة سفر الفرسان وترحيل الخيول حول العالم، بعد تسع دورات أقيمت فيها البطولة بتصنيف 5 نجوم.

ويحرص اتحاد الفروسية والسباق على تنظيم البطولة دعماً ومساندة للكثيرين من فرسان الإمارات لقفز الحواجز، والفرسان الذين اختاروا مواصلة نشاطهم في رياضة قفز الحواجز مع عدد كبير من خيول القفز على أرض الإمارات، لا سيما الفرسان الذين بحوزتهم خيول القفز الصغيرة، وما زالت في طور التدريب والإعداد والتجهيز، عبر انتسابهم إلى أندية ومراكز الفروسية ومشاركاتهم في برنامجها الموسمي المنتظم والحافل بالمنافسات المحلية والبطولات الدولية، والمزايا والفوائد التي يجنيها الفرسان والفارسات من فئتي الناشئين والأشبال، واكتسابهم المزيد من خبرات الاحتكاك، والتنافس مع غيرهم من فرسان القفز من دول العالم.

ويسعى اتحاد الفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، إلى تقديم بطولة مميزة تضم أفضل الفرسان الدوليين لتقديم أداء متميز في البطولة، التي تقام على أرض الإمارات للمرة العاشرة، متمنين لجميع الفرسان التوفيق في تحقيق تطلعاتهم من المشاركة في البطولة، وما يتزامن معها من منافسات دولية لفئتي الفرسان الأشبال والناشئين، والبطولة الدولية تصنيف النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، التي أصبحت تجد اهتماماً كبيراً في بطولات القفز الدولية التي تقوم بتنظيمها أندية ومراكز الفروسية في الإمارات.