غنتوت يحجز بطاقته في مربع كأس البولو

دبي (الاتحاد)

تأهل فريق غنتوت للدور قبل النهائي من كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل، بعد فوزه في ختام مبارياته في الدور التأهيلي على فريق ايفزا مهرة بنتيجة 12-10 محققاً انتصاره الثالث على التوالي والعلامة الكاملة، وفاز فريق بنجاش على فريق الحبتور أحد الفرق المرشحة بنتيجة 9-6، وبذلك يحتل فريق بنجاش المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف غنتوت، فيما جاء فريق الحبتور في المركز الثالث وفريق ايفزا مهرة رابعاً.

سيطر غنتوت على الشوطين الأول والثاني وأنهى الأول متقدماً برباعية دون رد، وأضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث يحرز كل فريق ثلاثة أهداف، لينتهي الشوط بتقدم غنتوت بتسعة أهداف مقابل ثلاثة محتفظاً بفارق الستة.

ويشهد الشوط الرابع نشطاً لافتاً لفريق ايفزا مهرة يثمر عن أربعة أهداف، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف، وفي المقابل نجح غنتوت في إضافة هدفين ليرتفع رصيده إلى 11 هدفاً، ويحرز ايفزا مهرة ثلاثة أهداف تباعاً ليصبح الفارق هدفاً واحداً، وليحرج غنتوت ويضعه في موقف لا يحسد عليه إلا أن هداف الفريق والمباراة بابلو يورينتي «7 أهداف» ينقذ الموقف ويحرز هدف الاطمئنان، منهياً المباراة لصالح غنتوت 12-10