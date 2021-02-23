خالد مجدي يحرز لقب «الرياضات الإلكترونية المدرسية»

دبي (الاتحاد)

أحرز خالد مجدي حسين، من مدرسة الزهور الخاصة بالشارقة، المركز الأول في البطولة المدرسية الإلكترونية في لعبة «FIFA2021»، التي نظمها اتحاد الرياضة المدرسية، بالتعاون مع جمعية الرياضات الإلكترونية وشركة «ايوجيمنج»، واستمرت البطولة لمدة 5 أيام بمشاركة طلاب المدارس من مختلف إمارات الدولة، وجاء جابر عبدالله جابر من معهد التكنولوجيا التطبيقية بدبي في المركز الثاني، فيما حل عبدالله ليث مأمون من مدرسة الزهور الخاصة في المركز الثالث.

أقيمت البطولة كثمرة للتعاون بين اتحاد الرياضة المدرسية والجمعية الرياضات الإلكترونية، والذي بدأ من خلال الاجتماعات المتواصلة العام الماضي، والتي انطلقت من رؤية الاتحاد لمواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية في المحافظة على النشء، واحتواء اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، وتنظيم مشاركتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية، وتم مناقشة مبادرة إطلاق بطولات مدرسية للفئتين بنين وبنات بصفة سنوية وبشكل منتظم، بالإضافة للتعاون في إطلاق أنشطة وبرامج أخرى، تهدف لنشر الرياضات الإلكترونية في المدارس والتعاون في مجال المشاركات الخارجية الخاصة بالبطولات الرياضية الإلكترونية المدرسية.

واتفق الطرفان على أن يقوم اتحاد الرياضة المدرسية بمتابعة كافة الجوانب الإدارية، وتقوم الجمعية بالإشراف الفني وتوفير الجانب التقني لإدارة البطولة.