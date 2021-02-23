هالاند: أنا «زعيم» دورتموند!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بروسيا دورتموند، إنه يقدر كثيراً ثقة ناديه الألماني فيه والمسؤولية الممنوحة له داخل الفريق.

وأضاف في تصريحات لشبكة «فيا بلاي فوتبول» التلفزيونية إنه يشعر بالفعل بأنه «زعيم» في دورتموند.

وعندما سئل عما إذا كان يعتبر نفسه أحد القادة المؤثرين داخل غرفة الملابس، قال هالاند: نعم يمكنك قول ذلك.. أنا لدي انطباع بأنني مع الوقت أصبحت أحتل مكانة مهمة هنا، فالنادي يثق في شخصي، ويتوقع قدرتي دائماً على صنع الفارق لمصلحة الفريق، وأنا أحب أن ألعب هذا الدور.

وأكد هالاند أنه يرغب في أن يكون له تأثير على الأجيال الجديدة من المواهب في النادي، وعلق قائلاً: أشعر بأنني عشت طويلاً رغم صغر سني «20سنة»، وأحاول الاهتمام بالناشئين الأصغر سناً، ومساعدة الجميع من أجل أن يصبحوا في حال أفضل.

وقال هالاند إنه سعيد في دورتموند حتى الآن، ولكنه يعلم أن إدارة النادي قد تفكر في بيعه في الصيف القادم للحصول على مبلغ كبير من المال ينعش خزينتها، للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية سلبية.

جدير بالذكر أن هالاند سجل 43 هدفاً في أول 43 مباراة لعبها مع بروسيا دورتموند، منها 27 مباراة هذا الموسم، وأن خطوط دفاع الأندية الألمانية، وأندية دوري أبطال أوروبا، عانت معاناة كبيرة، من أجل الحد من خطورته ومنعه من تسجيل الأهداف، ولكن من دون جدوى.