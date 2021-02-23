«تحدي السيدات» يدشن النسخة 13 لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، غدا، سباق السيدات للقدرة لمسافة 120 كلم، فاتحة فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الثالثة عشر، والذي يشتمل على 3 سباقات أخرى هي سباق الإسطبلات الخاصة الخميس، وسباق اليمامة المخصص للأفراس، بعد غد، ثم السباق الرئيسي السبت المقبل.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية طيران الإمارات الشريك الإستراتيجي، ويعتبر المهرجان من الفعاليات المهمة بمدينة دبي الدولية للقدرة، وظل يشهد منافسات قوية ومثيرة، حيث يعتبر هدفاً لمختلف الإسطبلات عبر سباقاته التي تشمل 4 فئات.

ويشكل المهرجان أحد أبرز أحداث الفروسية على مستوى العالم من جهة صفوة الخيل والفرسان والجوائز المغرية، بالإضافة إلى التنظيم عالي المستوى، وتحمل الفارسة البولندية كاميلا كارت لقب النسخة الماضية الـ 12، حيث توجت باللقب على صهوة الجواد «رازور باركميكانو»، لإسطبلات «أم آر أم»، قاطعة المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 4:07:39 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 28.83 كلم/ساعة، تلتها في المركز الثاني آية عبد الله على صهوة «تشاباكينو» لإسطبلات «اف 3» بزمن وقدره 4:07:41 ساعات، وحلت في المركز الثالث مريم عدنان على صهوة الجواد «ستارلايت» لإسطبلات «ام7» بزمن قدره 4:08:09 ساعات.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يعد واحداً من أهم الأحداث التي تقام في الدولة ضمن الروزنامة في كل موسم، ويحمل اسم فارس عالمي، هو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي أثرى السباقات المحلية بمشاركاته وتواجده بين فرسان وفارسات الإمارات ومحبي رياضة القدرة خلال السباقات التي تقام في الدولة، كما حقق سموه الألقاب العالمية وتوشح بالميداليات الذهبية والأوسمة الرفيعة، رافعاً علم الإمارات عالياً خفاقاً على منصات التتويج، ليصبح قدوة وأيقونة لشباب الإمارات في مختلف الرياضات.

من جهته، قال العميد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية: إن المهرجان علامة بارزة في روزنامة السباقات، وأضاف: نبذل قصارى الجهود لتأمين السلامة والصحة للمشاركين في مواجهة جائحة كوفيد 19.

وتابع: تملك الإمارات تراثاً غنياً في مجال الفروسية وبتوجيهات القيادة الرشيدة، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ظلت راية الدولة عالية خفاقة في كل المشاركات الدولية.

بطاقة

الحدث: سباق ولي عهد دبي للسيدات

الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم

المسافة: 120 كلم

المراحل: 4

المشاركة: السيدات فقط

الانطلاقة: 7:00 صباحاً