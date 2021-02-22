النصر والهلال «قمة العشرين»

الرياض (أ ف ب)

يحتضن ملعب «مرسول بارك» في الرياض اليوم، مباراة «الديربي» التي تجمع النصر والهلال، في قمة مباريات المرحلة العشرين للدوري السعودي لكرة القدم، إذ يطمح من خلالها الفريقان إلى حصد «العلامة الكاملة»، رغم تفاوت الطموحات بينهما.

فالنصر صاحب الأرض يسعى لتجاوز خسارتيه الأخيرتين أمام الشباب، ثم القادسية، والعودة إلى سكة الانتصارات، عبر بوابة غريمة التقليدي، وتحسين موقعه في سلم الترتيب، بعدما فقد فرصة المنافسة على اللقب.

أمام الهلال يسعى لتأكيد عودته إلى وضعه الطبيعي، بعدما أنهى سلسلة نتائجه المتواضعة بفوز كبير على الاتفاق.

والتقى الفريقان هذا الموسم ثلاث مرات، وفاز الهلال في ذهاب الدوري 2-صفر، قبل أن يفوز في نهائي كأس الملك 2-1، ولكن النصر عاد بقوة في كأس السوبر، وتغلب على جاره 3-صفر.

ويحتل النصر المركز التاسع برصيد 25 نقطة، في حين يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وبعد العودة القوية للنصر بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات، والتي توجها بانتصارات متتالية وضعته في المركز الخامس، قبل أن يحرز بطولة السوبر، عاد الفريق إلى «النقطة الصفر»، بعدما مني بخسارتين متتاليتين.

ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، بعد تعافي لاعبيه عبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام من الإصابة، وعودة نجمه المغربي نورالدين أمرابط من الإيقاف.

في المقابل، وضع الهلال حداً لنتائجه السلبية التي أفقدته الصدارة وأعادته للمركز الثالث، بعدما أقال مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو وأوكل المهمة لمدرب فريق درجة الشباب، البرازيلي روجيرو ميكالي الذي نجح في اختباره الأول، وقاده لفوز صريح على الاتفاق.