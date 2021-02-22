صاموئيل على خطى سانجو وابن يطو

فيصل النقبي (الفجيرة )

حقق السويدي صاموئيل مهاجم الفجيرة معدلاً تهديفياً جيداً منذ نهاية الدور الأول وبداية الثاني، حيث سجل 4 أهداف، في الدور الثاني لدوري الخليج العربي حتى الآن، مما قربه من هداف الفريق قبل موسمين، الجزائري محمد بن يطو الذي سجل 9 أهداف للفجيرة، وهو أعلى معدل منذ عهد سانجو الذي أحرز 10 أهداف موسم 2014-2015، وإذا استمر السويدي صاموئيل بهذا المعدل، ربما يصبح الهداف الأول لـ «الذئاب» في «الاحتراف».

وسجل صاموئيل أمام الشارقة في «الجولة 13»، و«ثنائية» أمام الظفرة في «الجولة 15» والعين في «الجولة 17».