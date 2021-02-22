النصر يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

ضرب النصر موعداً مع شباب الأهلي في نهائي «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة، لموسم 2020- 2021، بتأهل «العميد» الذي تفوق على الشارقة 3-0، باستاد راشد، و«الفرسان» بتخطيه عقبة بني ياس 1-0 على ملعب الشارقة ضمن نصف النهائي اليوم «الاثنين».

وستكون مباراة «الديربي القديم» بين «قطبي دبي»، النصر وشباب الأهلي، في النهائي المرتقب «الثالثة»، في تاريخ المباريات النهائية لكأس رئيس الدولة، بعدما تفوق «الفرسان» في أول نسخة موسم 1974- 1975 بنتيجة 2-0، وتوج «العميد» في الثانية بلقب نسخة 2014- 2015، بالفوز بركلات الترجيح «3- صفر»، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحسم «العميد» الساعي لحصد اللقب الخامس، تأهله إلى النهائي الـ 11 في تاريخه، بتفوقه على الشارقة 3-0، وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بـ «ثنائية» البرتغالي توزي في الدقيقة 36، بعد تمريرة ذكية من تيجالي، أودعها بذكاء بين أقدام الحارس عادل الحوسني، قبل أن يضيف مهدي عبيد، في ظهوره الأول بكأس رئيس الدولة الهدف الثاني في الدقيقة 41، مستفيداً من تمريرة «المتألق» ريان مينديز من الجهة اليسرى.

واستمر تفوق النصر على صعيد الأداء والنتيجة في الشوط الثاني، بعدما أضاف مهاجمه تيجالي الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليحتفل بعيد ميلاده الـ36 بالصورة المثالية، بعدما صنع كرة الهدف الأول، ويسجل الثالث الذي أنهى به صيام 8 مباريات على التوالي، ويحسم تأهل فريقه للنهائي، ويسهم في رد «العميد» اعتباره أمام «الملك» بعد خسارته 0-1 في المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي الكأس عام 1995.



