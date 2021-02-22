صالح إسماعيل: بني ياس تعرض للظلم أمام شباب الأهلي

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، المشرف على فريق الكرة، خسارة «السماوي» أمام شباب الأهلي، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة بـ «الظالمة». وقال في تصريحات خاصة، إن فريقه تعرض للظلم مرتين، الأولى بعدم رد اتحاد كرة القدم على طلب النادي بنقل المباراة إلى ملعب يبعد المسافة نفسها عن الناديين، حسب اللائحة، وتجاهل الطلب تماماً، والثانية خلال المباراة نفسها، من خلال قرارات الحكم حمد علي يوسف الظالمة والمؤثرة بشهادة الجميع.

وأضاف: نستحق ضربة جزاء صحيحة تماماً لمصلحة خمينيز الذي تعرض للشد من «القميص»، ولم يتم احتسابها، ولا أعرف السبب في ذلك.

وأشار صالح إسماعيل إلى إنها المرة الأولى التي ينتقد فيها التحكيم في حياته، سواء عندما كان لاعباً أو بعد اعتزاله، لكن ما حدث «ظلم بين»، وقع على بني ياس، وأدى إلى إهدار مجهود فريق عمل وموسم كامل.