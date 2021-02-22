بوجاتشر يهدي فريق الإمارات صدارة الطواف

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى السلوفيني تادي بوجاتشر، فريق الإمارات، صدارة طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عقب نهاية المرحلة الثانية التي أقيمت اليوم «الاثنين» بجزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي بسباق سرعة ضد الساعة لمسافة 13 كلم.

وتصدر بوجاتشر بطل طواف فرنسا العام الماضي وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الترتيب العام للطواف بزمن قدره 4.00.05 ساعة، على الرغم من حلوله في المركز الرابع في المرحلة الثانية، ليخطف دراج فريق الإمارات القميص الأحمر المخصص لمتصدر الطواف، بفارق 5 ثوان عن البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب الذي جاء في المركز الثاني في الترتيب العام، والسادس عقب نهاية المرحلة الثانية.

وكان الإيطالي فيليبو جانا دراج فريق إينوس البريطاني قد أحرز لقب المرحلة الثانية «الحديريات»، في نتيجة متوقعة باعتباره بطل العالم لسباقات ضد الساعة، حيث أنهى السباق في 13.56 دقيقة، وجاء في المركز الثاني السويسري ستيفان بيسيرجر دراج فريق إي إف إيديوكيشن، بفارق 14 ثانية عن جانا، فيما احتل المركز الثالث الدانماركي دراج فريق الإمارات ميكيل بيرج، وخلفه زميله في الفريق تادي بوجاتشر.

واحتفظ جواو ألميدا بالقميص الأخضر المخصص لمتصدر الطواف بالنقاط بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الإيطالي فيليبو جانا، وتادي بوجاتشر الذي احتل المركز الثالث بالنقاط برصيد 19 نقطة، وفي المركز الرابع الهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما.

وحقق بوجاتشر العديد من المكاسب ليؤكد تألق فريق الإمارات بعد مرور مرحلتين فقط على الطواف بعد أن خطف القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، متقدما على جواو ألميدا، فيما احتفظ الأخير بالقميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتوج المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع فيليبو جانا بلقب بطل المرحلة الثانية، بينما توج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأنس القبيسي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارة بشركة أدنوك البرية بوجاتشر بالقميص الأحمر.

وشارك في تتويج متصدري الطواف سلطان الظاهري مدير عام اتصالات بأبوظبي، والعقيد حمد عبد الله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة، ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل، ومحمد سند القبيسي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والكابتن طيار السيد هاشم الهاشمي، مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، وبنجاين ديفيد مارتن رئيس المكتب التجاري في VPS للرعاية الصحية.

من جهته أعرب تادي بوجاتشر عن سعادته بتصدر النسخة الثالثة من طواف الإمارات بعد مرحلتين من السباق، وقال في تصريحاته عقب المرحلة الثانية:«لقد كان يوماً جيداً بالنسبة لي وسعيد بما قدمته من أداء، وبالطبع مهم للغاية سواء لي وللفريق ارتداء القميص الأحمر وتصدر الترتيب العام للطواف في ظل الرغبة القوية للمنافسة على اللقب مما يمنحني دافعاً كبيراً في المراحل المتبقية».

وأوضح أنه يشعر بحالة جيدة خلال مشاركته في الطواف، ولا توجد ضغوطات رغم الترشيحات التي تتجه في صالحه خصوصاً عقب تتويجه بلقب طواف فرنسا 2020، إذ أصبحت الأنظار مسلطة عليه كواحد من أفضل دراجي العالم في الوقت الحالي، مبيناً: «بالتأكيد نسعى في فريق الإمارات للفوز بالطواف في موطنه وأشكر مسؤولي الفريق على منحي الثقة وأتطلع إلى تقديم كل ما لدي من أجل الفريق لاسيما وأن الفريق يملك مجموعة من أفضل الدراجين في العالم».

بدوره قال الإيطالي فيليبو جانا المتوج بلقب مرحلة «الحديريات»:«ليس من السهل أبداً الفوز بتجربة الوقت حتى لو قمت بذلك بأرجل جيدة وتركيز قوي، ولحسن الحظ لياقتي البدنية جيدة وكنت جاهزاً للمنافسة في مرحلة سباق ضد الساعة».

وأضاف:«لقد حققنا نتيجة رائعة لي وللفريق خصوصاً أنها المشاركة الأولى لي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم سرعة الرياح نجحت في تحقيق معدل سرعة بلغ 56 كلم في الساعة وهو ما منحني أفضل توقيت».