رالي دبي يدخل السجلات العالمية بـ «الطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة، بالجهود المشتركة الرائعة التي بذلها المتسابقون والفرق والجهات الراعية والمتطوعون، لضمان نجاح وسلامة النسخة الرابعة من رالي دبي الصحراوي 2021، وقال: «لقد تم الالتزام بدقة متناهية ببروتوكول‏‭ ‬جائحة ‬كوفيد-19، الذي ‬تم ‬وضعه ‬بالاشتراك ‬مع ‬الهيئة ‬الوطنية ‬لإدارة ‬الطوارئ ‬والأزمات ‬والكوارث، نحن ممتنون للغاية بجميع من شارك في الرالي لالتزامهم باتباع تدابير‏‭ ‬جائحة ‬كوفيد-19، ‬بما ‬يتماشى ‬مع ‬المتطلبات ‬الحكومية ‬لضمان ‬سلامة ‬جميع ‬المعنيين ‬بهذا ‬الحدث»‬.

واستطرد قائلاً: «جاء ذلك نتيجة للجهود المشتركة الرائعة من قبل المنافسين والفرق والجهات الراعية والمتطوعين، الذين قدموا لنا الدعم والتعاون بنسبة 100% منذ البداية حتى النهاية لتأمين الرالي».

وأقيم رالي دبي الصحراوي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحظي بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية‏‭ ‬والشركة العربية ‬للسيارات‭ ‬نيسان، ‬ونظمته ‬منظمة ‬الإمارات ‬للسيارات ‬والدراجات ‬النارية.

واتخذ الرالي من مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مقراً له. ودخل الرالي سجلات الأرقام القياسية كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.

وأضاف: «وضعت حكومة دبي ثقة كبيرة بنا لإعادة راليات بطولة كأس العالم إلى الإمارة، والتأكد من إدارة الحدث بأمان، وكان الدعم المقدم حاسماً في إنجاح الرالي».

وشارك في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا) وفاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) لهذا العام 93 متسابقاً من 28 دولة من الشرق الأوسط وحول العالم.