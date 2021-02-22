«التشكيلة المثالية» علامة استفهام في عجمان

رضا سليم (دبي)

طوى عجمان صفحة الخسارة «الثلاثية» أمام النصر، في «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، وبدأ «البرتقالي» الاستعداد لمواجهة بني ياس يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 18»، وبات من المؤكد غياب الثلاثي محمد الشحي للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، ومحمد إسماعيل وعصام فايز للإصابة، وإن كان الأخير بدأ في التعافي، إلا أن الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لن يجازف به، حتى يتأكد من جاهزية اللاعب للمباريات.

وفي الوقت نفسه، أصبحت التشكيلة المثالية والثابتة التي يعتمد عليها أيمن الرمادي في المباريات «علامة استفهام» كبيرة، رغم أنه حافظ عليها في المباريات الماضية، وبعد الفوز في مباراتين أمام الفجيرة والظفرة، تكبد «البرتقالي» الخسارة في 3 مباريات متتالية أمام اتحاد كلباء وحتا والنصر، ولم يسجل الفريق إلا هدفاً واحداً، عن طريق البرازيلي جارديل في 3 مباريات، رغم أن التشكيلة المثالية تضم المالي مايجا والجامبي أبوبكر تراولي، ومعه في الوسط المهاجم البرازيلي جارديل، وتضم مواطنيه لويز ولياندرو، بجانب تثبيت التشكيلة الدفاعية منذ مباريات عدة، من أجل الاستقرار الفني، إلا أنها تحولت إلى «لغز»، بالإضافة إلى غياب الإصابات، وعدم غياب أي لاعب من الأساسيين، باستثناء عصام فايز، وهو عكس ما حدث في الدور الأول.

وتفاءلت الجماهير «البرتقالية» بهذه التشكيلة التي جعلت عروض الفريق جيدة أمام المنافسين، بالإضافة إلى أن مايجا حصل على أفضل لاعب في يناير، باختيار رابطة المحترفين، وأيضاً أيمن الرمادي نال لقب مدرب الشهر، إلا أن فبراير لم يكن المثالي للفريق، وتنتظر الجماهير أن ينجح عجمان في تحقيق أي فوز أو نتيجة إيجابية خلال الشهر الحالي.

ولعل خسارة الفريق في مباراتي اتحاد كلباء وحتا وضع أمامه تحديات كبيرة، لو أن «البرتقالي» نجح في الفوز بـ «العلامة الكاملة» في مباراتين، لكان في وضعية أفضل في جدول الترتيب، ولكنه عاد من جديد للمركز قبل الأخيرة بعد الفجيرة ويسبق حتا، بعد الخسارة الثالثة على التوالي.

ويقبع عجمان في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات والخسارة في 12 مباراة، وهي محصلة ضعيفة للفرق التي تسعى للبقاء في «الأضواء».



