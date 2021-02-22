برنامج تطوير «المحترفين» ينطلق في حتا

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «الثلاثاء» في حتا فعاليات برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «مسيرتك مستقبلك»، بهدف تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي.

ويتحدث في البرنامج الخبير أفرام جرانت المدرب السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا، وأندية تشيلسي وبورتسموث ووستهام الإنجليزية وبارتيزان بلجراد الصربي، وتيرو ساسانا التايلاندي، الذي يشارك محاضراً رئيسياً في البرنامج، حيث يلتقي مع المدير التنفيذي لنادي حتا، ويلقي محاضرتين للاعبين، تخصص المحاضرة الأولى لنخبة اللاعبين الموهوبين من 14 إلى 19 سنة، فيما تخصص المحاضرة الثانية للاعبين المواطنين من الفريق الأول، وفريق تحت 21 سنة واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين، كما يقوم أفرام بجولة في أروقة النادي للاطلاع على الخدمات والمرافق التي يوفرها النادي للاعبين.

ويتم خلال الأيام المقبلة تنظيم محاضرات مماثلة ضمن فعاليات البرنامج في شركات النصر وشباب الأهلي والوصل لكرة القدم، ويتضمن البرنامج تقديم محاضرات توعوية، ودورات تثقيفية ومحاضرات للاعبين الأجانب حول ثقافة البلد وتقاليده وتعلم اللغة العربية، إلى جانب محاضرات ودورات لمرحلة ما بعد الاعتزال، وتعزيز قرارات اللاعبين باتخاذ كرة القدم مهنة لهم ضمن القانون الرياضي.

ويستمر البرنامج لمدة 3 مواسم، ليكون إضافة مهمة في جهود المجلس المستمرة منذ سنوات عدة لتطوير جميع العاملين في أندية وشركات كرة القدم بدبي، في مختلف التخصصات الإدارية والفنية وعلى مستوى المدربين واللاعبين.

ويهدف البرنامج إلى استثمار اللاعبين المحترفين «المواطنين والأجانب»، من خلال إشراكهم في برامج المسؤولية المجتمعية للشركة والترويج للرعاة والمنتجات ومتجر النادي، وتحسين أسلوب حياة اللاعب المحترف وفق متطلبات الاحتراف وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويملك أفرام جرانت خبرة تدريبية طويلة ومتنوعة مع الأندية والمنتخبات، والتي يوظفها حالياً في مجال تأهيل المدربين، من خلال ورش عمل متقدمة ومحاضرات ودورات تدريبية متقدمة للمدربين في العديد من الدول.



