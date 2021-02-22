«صمود» يجتاز التحدي في كأس رئيس الدولة للخيول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت خيول إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ثنائية لافتة، فيما أجتاز الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التحدي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، اللذان أقيما الأحد الماضي في مضمار أبوظبي.

واجتمع لسباق الكأس الغالية للفئة الأولى، البالغ جائزته 2,5 مليون درهم وطوله 2200 متر، 13 من اقوي الخيول، وجاء السباق مثيراً خاصة في عمق المستقيم حين انفرد «صمود» بإشراف جان دوروال وقيادة ريتشارد مولن بالصدارة.

واشتد الصراع في المراحل النهائية قبل أن يتفوق «صمود» ابن «منجز»، بفارق 1,25 طول عن مطارده وصاحب المركز الثاني «بي اف مغادر» للوارث إبراهيم الحضرمي، فيما جاء ثالثاً «داجو لوتوا» للرحماني للسباقات، وسجل البطل 2:27:33 دقيقة.

وسجلت خيول إسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي الثنائية، والتي تصدرها المهر غير المهزوم «حميم» بقيادة الهولندي الطائر ادري دو فريز، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب بطولة الإمارات الكلاسيكية للامهار.

وتمكن «حميم» من اجتياز خصومه ببراعة، ليتفوق بفارق 1,75 طول عن «سمو إكس منسور» لفاتن احمد مناصرة، فيما جاء ثالثاً «ايه اف معتق» لخالد خليفة النابودة، وقطع البطل المنحدر من نسل «فاليانت بوي» المسافة في 1:46:35 دقيقة.

وجاءت الفوز الثاني لإسطبلات العجبان عبر «ويسل» بقيادة الفارس هاري بنتلي، الذي اقتنص لقب سباق العنود لمسافة 2200 متر بفارق عنق عن «تواق» لمنصور خليفة بن حبتور، فيم جاء ثالثاً «قاسم» لصاحب السمو رئيس الدولة، وسجل البطل 2:31:87 دقيقة.

وتفوقت المهرة «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف ايريك ليمارتنيل وقيادة انطونيو فريزو، ببراعة على منافساتها في سباق بطولة الإمارات الكلاسيكية للمهرات «هيبة» لمسافة 1600 متر بعد أداء مميز في المراحل النهائية.

وجاء فوز ابنة «مجد العرب» بفارق نصف طول عن «روعة الريف» لإسطبلات العجبان، فيما جاءت ثالثة «فوعة» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وتمكنت البطلة من قطع المسافة في 1:47:60 دقيقة.

وبرهن الجواد «مداهم» لسيد حشيش بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن «ثنائية»، بانه كان يحتاج لقليل من الحظ، قبل أن يخطف لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر على لقب كاس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة.

وجاء فوز ابن «كودياك» ناجزاً وبفارق 1,5 طول عن «مقترب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فيما جاء ثالثاً «نايسلاير» لفريق البحرين للسباقات، وسجل البطل 1:23:39 دقيقة.

وخطف الجواد «السعيد» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، والذي تم تغير اسمه من «الشقي»، الفوز في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، بفارق رأس عن «المهرة»مروج«لعلي خلفان الشاوي.

وسجل»السعيد«بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة اشتيبان مازور، زمناً وقدره 1:47:82 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث»ايه اف مخرج«لخالد خليفة النابودة.وفي محاولته السابعة تمكن»عاهد الخالدية«للإسطبلات الوطنية بأشراف هلال العلوي، وقيادة باتريك كوسجريف، من تسجيل فوز مستحق في الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب سباق المها، ومتفوقاً بفارق 7,5 طول عن»وايلد صن«لإسطبلات العجبان.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:45:96 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الفرس»إميلينا دو كايرو«للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

شهد السباق وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وتسلم جائزة الشوط الرئيس لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عبد الله بخيت بن سيف المرر مدير عام إسطبلات الوثبة.

قائمة الأبطال

1- عاهد الخالدية

2- ويسل

3- السعيد

4- مميزة

5- حميم

6- صمود

7- مداهم



