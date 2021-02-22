الوصل والشارقة.. حوار المفاجآت في «يد الأقوياء»

رضا سليم (دبي)

ينطلق الدور الثاني لدوري أقوياء اليد سريعاً غدا بخمس مواجهات، حيث يستضيف فريق الوصل منافسه الشارقة حامل اللقب ومتصدر الترتيب بصالة الإمبراطور، فيما يلتقي النصر مع الوحدة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر ومليحة مع دبا الحصن بصالة الأولى والظفرة مع الجزيرة بصالة معهد بينونة وبني ياس يستضيف شباب الأهلي بصالة السماوي.

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة في 10 مباريات بالدور الأول، يليه شباب الأهلي في الوصافة برصيد 25 نقطة، والعين الثالث 24 نقطة وله مباراة مؤجلة، ومليحة الرابع برصيد 24 نقطة، والوصل الخامس برصيد 22 نقطة، والنصر السادس 19 نقطة، ودبا الحصن السابع برصيد 14 نقطة، والجزيرة الثامن برصيد 13 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، والوحدة التاسع 13 نقطة، ثم العاشر الظفرة 12 نقطة، وبني ياس الأخير بنفس الرصيد.

وتبرز مباراة الوصل والشارقة في صدارة الجولة، خاصة أن الإمبراطور حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وفاز على شباب الأهلي في الجولة الماضية، ويسعى لتحقيق مفاجأة جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، وفي حالة فوزه على الشارقة في المباراة، سيكون قد نجح في إلحاق أول هزيمة بالمتصدر وحامل اللقب هذا الموسم، ويقدم خدمة لكل من العين وشباب الأهلي في تقليص فارق النقاط على الصدارة، بينما في حالة فوز الشارقة الذي يتعامل مع المباريات بكل قوة سيكون قد تخطى أحد الفرق القوية في مشواره، ويتبقى له شباب الأهلي في الجولة 14 والعين في الجولة 19، ليحسم الفوز باللقب مبكراً باتساع الفارق بين أقرب منافسيه.