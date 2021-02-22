«دوري 21» يعادل «المحترفين» بـ 365 هدفاً

معتصم عبدالله (دبي)

تساوت أهداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بنهاية «الجولة 17» مع أهداف «دوري الكبار»، برصيد 365 هدفاً في 119 مباراة، بمعدل تهديفي، وصل 3.07 هدف في المباراة، رغم التفاوت في ترتيب المراكز بين المسابقتين، حيث يبرز العين في صدارة دوري 21 برصيد 38 نقطة، والشارقة في «الوصافة» برصيد 33 مقابل 32 للوحدة «الثالث» و31 لشباب الأهلي الصاعد إلى المركز الرابع.

ومثل تعثر «ثلاثي المقدمة» العنوان الأبرز لـ «الجولة 17»، وشهدت الخسارة الأولى للعين في الدوري، خلال الموسم الحالي أمام مضيفه الفجيرة 1-2، وسجل يحيى يسري وجمعة المطروشي ثنائية «الذئاب» في الدقيقتين 36 و55، فيما أحرز الصربي أندريا رادوفانوفيك هدف العين الوحيد في الدقيقة 81، ويتصدر الأخير قائمة هدافي «الزعيم» في الدوري برصيد 8 أهداف.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الشارقة «الوصيف» أمام ضيفه الظفرة «صاحب المركز الأخير»، وبكر جوستافو مويلير بتسجيل هدف التقدم لـ «الملك» في الدقيقة 45، وأدرك إبراهيم الحمادي التعادل للضيوف في الدقيقة 59، ورفع الشارقة رصيده إلى 33 نقطة، مقابل 10 للظفرة.

وخسر الوحدة «الثالث» أمام مضيفه خورفكان صاحب المركز الـ11 بنتيجة 3-4، وسجل رباعية أصحاب الأرض، أرتور في الدقيقة 6، أندري سانتوس «هدفين» في الدقيقتين 19 و68، وسعود النعيمي في الدقيقة 57، فيما جاءت أهداف الوحدة عن طريق جواو ليما «هدفين» في الدقيقتين 28 و61، وعبدالله أنور في الدقيقة 84، وبقى الوحدة ثالثاً برصيد 32 نقطة، مقابل 16 نقطة لخورفكان.

تفوق الجزيرة على مضيفه بني ياس 2-1، وسجل هزاع سبيت خاطر هدف التقدم لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 43، ليرفع رصيده شخصي إلى 12 هدفاً، في صدارة هدافي الدوري، بالتساوي مع سيد خميس مهاجم بني ياس، وأدرك «البديل» عبدالعزيز الحمادي التعادل لـ «السماوي» في الدقيقة 54، قبل أن يسجل «بديل» الجزيرة حسن المحمدي هدف الفوز «الثمين» في الدقيقة 92، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس مقابل 18 نقطة لبني ياس العاشر.

وشهدت بقية نتائج الجولة فوز شباب الأهلي على حتا 2-0، وعجمان أمام مضيفه النصر «صاحب المركز قبل الأخير» بنتيجة 2-1.